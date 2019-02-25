Феминистки из Индии победили в номинации на Оскар в 2019 году

Женщины со сцены рассказали о борьбе в Индии за равноправие женщин и праве на получение знаний о менструации.

Награду Оскар-2019 за "лучший документальный короткометражный фильм" получила съемочная группа "Точка. Конец предложения". Над картиной работали представительницы женского пола. Они сняли социальную работу о дамских проблемах в Индии.

Режиссер отметила, что поднятая ей проблема остро стоит в странах третьего мира. В Индии девочкам в период менструации запрещают посещать школу и церковь. Их публично порицают и считают грязными. Команда фильма выступает за принятие данности о цикле и образовании в вопросе того, как устроено тело женщины и что необходимо делать для сохранения женского здоровья.

Фото и видео: YouTube