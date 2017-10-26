Феминистка в качестве протеста задрала юбку на всех станциях метро Петербурга

Петербургская активистка провела акцию против апскертинга (подсматривание и фотографирование под женскими юбками). Девушка в знак протеста задрала юбку на всех станциях петербургского метрополитена.

Мисс Федерация 2017 и (с недавних пор) общественная активистка Анна Довгалюк записала видео-манифест. Девушка решила обратить внимание на проблемы апскертинга (подглядывание и фотографирование девушек под юбками). Чтобы этой проблемой занялись, Анна решила оголиться сама.

Девушка в красивом платье задирала юбку на всех станциях метрополитена. При этом ее снимали на видео. Как сказала сама девушка, это сделали ее друзья, разделяющие ее взгляды.

У меня нет полномочий, чтобы принять закон, способный полностью решить её [пробелму]. Но я в силах обратить ваше внимание на эту проблему, Которая является элементом еще более масштабного и позорного явления: неуважения к женщине. Анна Довгалюк, активистка

На видео заметно, что в основном люди шарахались от неожиданно оголившейся наполовину девушки. Один мужчина даже сделал ей гневное замечание. Кто-то удивленно смотрел на активистку.

Сейчас ролик девушки собрал 218 тысяч просмотров и около трех сотен комментариев. В основном пользователи недоумевают, почем активистка выбрала такой странный формат протеста.

Девушка ранее активно вела только Instagram. В нем намеков на ее активную гражданскую позицию не прослеживалось. Она снималась в клипах нескольких российских звезд. И активно размешала свои фотографии с отдыха и с подругами.

Фото: Instagram / anna_boni_lu

Видео: Youtube / Канал Анны Довгалюк