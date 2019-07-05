Федор Конюхов проверил самолет на солнечных батареях

В полете Конюхова запланированы остановки в Воронеже и Ростове-на-Дону.

В пятницу, 5 июля, Фёдор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский проверили самолет на солнечных батареях. Об этом сообщается на сайте путешественника.

Взлет произошел с аэродрома "Северка", который находится в Московской области. Он будет держать курс на Евпаторию. Известно, что в полете Конюхова запланированы остановки в Воронеже и Ростове-на-Дону.

Летательном аппарат "Летающая Лаборатория" создан специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве рекордного самолёта для кругосветного полёта на энергии солнца. Новый аппарат весит всего 900 килограммов.

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Видео:konyukhov.ru