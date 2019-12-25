Федор Емельяненко выразил соболезнования семье Александра Петрова

Александра Петрова убили вечером 24 октября.

Вечером в понедельник, 24 октября, Федор Емельянинко выразил соболезнования семье убитого Александра Петрова.

Спортсмен отметил, что был рад встретить Александра Петровича на своём жизненном пути. Они познакомились на одной из поездок Емельяненко в Выборг.

Он навсегда останется в моей памяти как очень светлый, порядочный, отзывчивый и добрый человек. Буду молиться, чтобы Господь дал вам сил, мужества и стойкости, чтобы пережить эту ужасную трагедию. отметил Емельяненко в своем Instagram.

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