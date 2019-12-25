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Федор Емельяненко выразил соболезнования семье Александра Петрова
Сегодня, 20:10
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smirenny

Федор Емельяненко выразил соболезнования семье Александра Петрова

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Александра Петрова убили вечером 24 октября.

Вечером в понедельник, 24 октября, Федор Емельянинко выразил соболезнования семье убитого Александра Петрова. 

Спортсмен отметил, что был рад встретить Александра Петровича на своём жизненном пути. Они познакомились на одной из поездок Емельяненко в Выборг.

Он навсегда останется в моей памяти как очень светлый, порядочный, отзывчивый и добрый человек. Буду молиться, чтобы Господь дал вам сил, мужества и стойкости, чтобы пережить эту ужасную трагедию.

отметил Емельяненко в своем Instagram. 

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Теги: александр петров, федор емельяненко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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