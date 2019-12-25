Они смакуют смерть: о неэтичном поведении СМИ в истории с убийством Александра Петрова

Зачем журналисты смакуют подробности смерти выборгского депутата, выкладывают фото тела погибшего и распространяют фейки о попытке эмиграции (хотя как раз за неделю до убийства Александр Петров вернулся в Россию, и вернулся надолго)? А главное - как силовики сливают информацию и снимки ради жареных новостей?

Накануне не стало Александра Петрова – одного из самых известных, успешных, харизматичных и влиятельных людей Выборгского района Ленинградской области. Его смерть стала трагедией для многих. Только через спортивные и благотворительные организации Александра Петровича в разное время прошли более 200 000 человек. Среди них – инвалиды и проблемные подростки, многодетные матери и простые выборжане. Кто-то из этих людей добрался до вершин – стал чемпионом паралимпийских игр или призером европейских соревнований. Кто-то нашел для себя работу и место в жизни.

Да и в целом, в нулевые и девяностые Выборг сделал "поворот к спорту и здоровому образу жизни" задолго до того, как это стало модным во всей России. Во многом благодаря Петрову местные ребята выбирали не наркоманию и бутылку пива во дворе, а футбол, хоккей на траве, силовые виды спорта… И это только одна из сторон деятельности Александра Петровича Петрова. А еще были бизнес, поддержка культуры, возрождение православных традиций и храмов, многое-многое другое.

Сегодня по убитому, несправедливо убитому человеку скорбят сотни людей: среди них члены большой семьи Петровых, его подчиненные и коллеги, воспитанники и партнеры. Официальные соболезнования уже выразили Международная федерация автоспорта (FIA), администрация Выборгского района, городской и районный советы депутатов, знаменитый гоночный функционер Эрик Булье, комитет образования и школы Выборгского района, другие общественные организации. Можно зайти в Инстаграм Виталия Петрова (сын погибшего, первый российский гонщик F-1), чтобы увидеть: в комментариях десятки людей скорбят вместе с легендарным спортсменом.

Но находятся и те, кто делают из трагедии… если не праздник, то повод для хайпа. Те, кто ведут себя не просто неэтично, а в чем-то бесчеловечно. Сливают в СМИ самые откровенные и физиологические подробности трагедии. Распространяют в социальных сетях фотографии и видео тела убитого. Высчитывают, что он ел на свой последний ужин, и каким веником парился в бане. Низводя высокую трагедию смерти (какой является гибель ЛЮБОГО человека) до едва ли не курьезного происшествия.

Перед тем, как мы разберем конкретные примеры, хочется проговорить простые вещи. Каждый человек смертен. Любой из нас умрет, рано или поздно, потеряет своих самых любимых и дорогих людей. Увидит мертвые тела тех, кто ему дороже всего. Все мы пройдем через одни и те же муки, боль и горе. Каждый в свое время. Зададимся вопросом: как мы хотели бы, чтобы к этой трагедии относились другие? Захотим ли мы выставлять напоказ тела своих мертвецов? Захотим ли разбрасывать фото из морга по социальным сетям? Давайте просто представим, что речь идет о смерти вашего близкого. Это неприятно, но в этом – правда.

Так вот. Представьте себе, через несколько часов после смерти вашего родного человека к вам в дом буквально вламываются силовики с обысками. По Интернету уже гуляют окровавленные, страшные фото, где ваш человек лежит на земле, без дыхания и признаков жизни. А журналисты подшучивают над трагедией, обыгрывают и смакуют самые чудовищные детали. К несчастью, семья Александра Петрова столкнулась со всеми этими проявлениями.

И хуже всего в этой истории себя проявили две силы: "люди в погонах", которые, очевидно, беззастенчиво сливали фотографии и подробности трагедии журналистам. И сами журналисты, которые в тот вечер ни в чем себе не отказывали.

Вот несколько конкретных примеров.

Еще в Великое, на место убийства не приехали родные погибшего, еще не добрались cюда основные силы следствия, ФСБ, оперативников, как издание 47news.ru уже цинично рапортовало и о числе следов от пуль на теле жертвы, и о подробностях его последней банной процедуры. Сколько раз окунался в воду, во сколько затопил баню… Хотя какое это имеет значение? И как они про это узнали, если даже СК признавалось другим СМИ, что картина убийства не восстановлена?

Пока ТАСС, Интерфакс и другие крупные агентства ссылались только на официальные данные и подавали информацию максимально осторожно, корректно, они отрывались на своем кровавом пиру. "Снайпер пробил грудь", "авторитетный бизнесмен", "гению места сломали позвоночник", "любитель банных процедур". Прибавляя коронное издевательское "нехозяинвыборга". Мы уточнили у людей, находившихся в тот момент в Великом: как такое могло случиться? Неужели "областные" телеграфировали с места трагедии? По их словам, корреспондентов 47news в первые часы после рокового момента там никто не видел. А значит, информацию сливали. Скорее всего, те же силовики, из числа самых низовых, тех, кто первым приехал на осмотр места происшествия.

Уже позже то же самое издание дойдет до абсурда, выкладывая в сеть фотографии бани в Великом изнутри и "последней трапезы" Александра Петрова – приоткрытой баночки с местным медом. Здесь не выдержали даже саркастичные пользователи социальных сетей: в комментариях под новостью можно найти с десяток реплик о неуместности "смакования" таких деталей. Нашлись и те читатели, которые предположили, что таким образом издание хочет вызвать прилив зависти к уровню жизни убитого. Хотя, стоит признаться, сама баня обставлена достаточно скромно. Но какое это имеет значение? Неужели вся задача – сбить градус трагедии? Человек умер – но разве это горе, посмотрите, какой милый мед "От Петровича" он кушал накануне. Противно.

Впрочем, фотографии из бани – не самое страшное.Ряд изданий, среди которых и "Пятый канал", и 47news, и "Известия" на следующий день после смерти стали активно распространять фотографии тела убитого. И крупно – фото пулевого ранения. Сначала – даже не замазывая лицо и кровь в фотошопе. По данным Piter.TV, для этого труп специально частично оголили.

Сначала он был одет, рана была накрыта. Но для этих фото специально одежду убрали, закатали. Так делали фашисты. Чтобы осмотреть результаты своей работы, выставить на показ. Зачем было это делать", -сказал нам один из очевидцев.

Но хайп есть хайп – оголенное тело и кровавая рана принесут больше просмотров, чем обычный некролог и официальная сводка. Какая в этом польза аудитории? Никакой. Но трафик крутится, а деньги мутятся… Остается только вопрос, у кого поднялась рука задевать спортивный костюм для снимка: сами журналисты так обнаглели, или это снова силовики слили "рабочие документы"? И то, и то кажется нам если и не подсудным делом, то нарушением профессиональной этики.

Отдельной строкой – про "Пятый канал". Помимо того, что телевизионщики успели показать всей стране и тело, и "позицию снайпера", и в целом активно наваривались на трагической истории, они еще и выкатили фейк со ссылкой на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ о том, что якобы Петрова убили накануне выезда из страны. Мол, коренной выборжанин хотел сбежать из России, выставил на продажу бизнес, все имущество, и едва ли не билеты купил. Вот только эта версия противоречит всем фактам. Люди из окружения Александра Петрова, да и весь город знал: еще неделю назад депутат наоборот вернулся из-за границы, где до этого проходил серьезное лечение. После скандала по "делу Болучевского" он приехал на Родину, чтобы разобраться в случившемся. У него были все возможности остаться за "кордоном", но Александр Петров вернулся.

Говорят, он активно подключился к внутреннему расследованию, пытался разобраться во всем. Он спокойно передвигался по городу, общался, в том числе, с силовиками, ни от кого не прятался. И так встретил свою смерть. Не накануне отъезда из страны, а сразу после возвращения домой. Что касается мысли о продаже "всего бизнеса", здесь люди из окружения погибшего просто развели руками. Информация была высосана из пальца и не подтверждена ничем. Но кого это интересует в современных СМИ?Нужен хайп, трафик и громкие заголовки.

Тем более, что журналисты "Пятого канала" до этого сразу несколько недель буквально "поселились в Выборге" и вели себя не очень-то этично. Нам рассказывали о том, как они преследовали жену задержанного главы администрации Геннадия Орлова, "провожали до подъезда", публиковали непроверенные и "жареные" факты по делу Болучевского. Вот так – бывают не только заказные убийства. Но и что-то вроде термина "заказная журналистика"? Или мы не правы? Но какие-то параллели между случившимся видны. Обвинить во всем Петрова и его окружение – а что, он в свою защиту уже ничего не скажет. А с интересами близких, для которых случившееся – личная боль и скорбь давно никто не считается, как и с презумпцией невиновности.

Да что говорить о СМИ, если сами правоохранители в этой ситуации забыли о законности и этике. Нам рассказали, что через несколько часов после трагедии, глубокой ночью, в дом жены погибшего приехали "погоны" с обысками. Женщине, которая в тот момент была на сильных успокоительных, в состоянии шока, ничего даже толком не объяснили. По делу об убийстве? Или воспользовались поводом убийства, чтобы что-то еще выведать дома? Кто теперь разберет. Но сразу скажем: Марину Петрову не застали за уничтожением документов или сжиганием улик. Ее застали за горем, ей нарушили скорбный покой, ее страшную ночь превратили в еще более страшную. Хотя, что мешало приехать, хотя бы на следующий день, когда в доме была бы не только уставшая и разбитая горем женщина, но и ее друзья, родные, ближайшее окружение.

Все эти вопросы мы задаем в воздух. Мы просто констатируем факты. Человеческую трагедию попытались превратить в абсурд. Кто-то порадовался, кто-то получил гонорар, кто-то поразглядывал страшные фото. Но только само горе так и осталось горем: оно выше бытовых разборок, журналистских заголовков и шушуканий в соцсетях. Человека не стало. И вряд ли в нашей жизни есть что-то более страшное и правдивое.

Вместо PS.

Александр Петров, как нам кажется, умер счастливым человеком. В этом году оба его сына женились. По слухам, он ждал внуков. Проводил с семьей больше времени, чем обычно. Мы знаем, это лето Александр Петрович считал одним из самых счастливых в своей жизни. Перед смертью он вернулся из-за границы, где проходил лечение, чтобы, в том числе, разобраться со скандальным делом Болучевского. Вопреки слухам, он не остался отсиживаться "за кордоном", наоборот, он приехал в Выборг. Где и был убит. По заказу. Но погиб он по-русски. Не спрятавшись, не затаившись, принимая любимую русскую баню, на берегу родной реки, на своей земле, из которой когда-то вышел.

Возможно, в этой смерти больше достоинства и правды, чем в жизни и трудах иных людей. Впрочем, это только наше эмоциональное предположение.