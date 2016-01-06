Федор Добронравов попал в больницу

Из-за состояния здоровья актер отменил спектакль в Светлогорске.

Вечером 18 марта Федор Добронравов был госпитализирован в одну из московских больниц. Агент актера, Ирина Сойкина, отказалась сообщать подробности происшествия. Она лишь ответила, что артист находится в больнице, и ему уже становится лучше.

Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного цитирует Сойкину агентство РИА Новости.

Как сообщили журналисты телеканала "Мир 24", еще в субботу Добронравов должен был приехать в Светлогорск. Зрители хотели увидеть любимого актера в спектакле «Чудики». Но из-за состояния здоровья артиста спектакль был отменен.

Федор Добронравов – народный артист России. С 1990 года он работал в «Сатириконе», а в 2013 году стал актером Театра сатиры. Актер запомнился зрителям в юмористической программе "6 кадров", а Всероссийскую известность Добронравов приобрел после роли Ивана Будько в сериале "Сваты".

Фото: Федор Добронравов / официальная группа ВКонтакте.