Федор Добронравов озвучил сроки завершения съемок седьмых "Сватов"

Он надеется, что новый сезон будет отснят этим летом.

Российский актер театра и кино Федор Добронравов назвал приблизительные сроки завершения съемок седьмого сезона "Сватов". В беседе с порталом Teleprogramma.pro он заявил, что сериал точно не появится на экранах 4 июня, как пишут некоторые СМИ.

По словам Добронравова, пока нет никакой информации о продолжении съемок. Границы до сих пор закрыты. Пока что-то не изменится в мире, ничего происходит не будет, уверен он.

"Надеюсь, что с божьей помощью мы этим летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления", - заявил Добронравов, добавив, что сериал выйдет на экраны не раньше следующей зимы.

Ранее актер Феклистов опроверг слухи о закрытии сериала "Сваты".

Фото: Instagram / svaty7_2020