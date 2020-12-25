Актер Феклистов опроверг слухи о закрытии сериала "Сваты"

Съемки седьмого сезона, работа над которым ведется с 2018 года, возобновятся летом 2021 года.

Актер из сериала "Сваты" Александр Феклистов опроверг информацию о закрытии проекта. По его словам, съемки седьмого сезона, работа над которым ведется с 2018 года, возобновятся летом 2021 года. Об этом пишет "Газета. Ru".

Слухи о закрытии "Сватов" появились после интервью Олеси Железняк на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". Актриса, исполнившая роль Ларисы, жены Митяя, заявила о невозможности дальнейших съемок.

Седьмой сезон "Сватов" снимают уже несколько лет. Сначала съемки остановились из-за событий на Украине. В 2019 году сериал практически досняли в Белоруссии, оставались всего четыре серии. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса.

Детали сюжета нового сезона не распространяются. Известно, что часть сцен перенесет зрителей в прошлое. В частности, покажут историю знакомства Ивана и Валентины. Кроме того, появятся новые герои. Например, директора сельского клуба Палыча сыграет Михаил Трухин.

Ранее о продолжении "Сватов" высказалась Анна Кошмал.

Фото: кадр из сериала "Сваты"