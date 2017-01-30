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Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения фильма “Притяжение”
Сегодня, 16:50
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alexandra08
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Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения фильма “Притяжение”

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В качестве декораций для части сцен был выбран поселок в Одинцовском районе Подмосковья. 

Известный режиссер Федор Бондарчук начал съемки второй части блокбастера "Притяжение". Как сообщает ren.tv, съемки пройдут в Подмосковье. Выход второй части запланирован на 26 декабря 2019 года. 

Полтора года сценаристы и режиссеры работали над сценарием. Производством фильма занимаются такие известные кинокомпании, как "Россия-1", "Водород", Национальная медиагруппа и Art Pictures Studio. 

По утверждению сценаристов, поводом сюжета первой части послужили беспорядки в Бирюлёве 2013 года. Фильм имеет социальный подтекст. По версии многих зрителей, инопланетяне в "Притяжении" стали олицетворением образа чужака.

Фото: ФЁДОР БОНДАРЧУК / ВК. 

Теги: бондарчук , притяжение , продолжение притяжения , федор бондарчук
Категории: Культура Кино

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