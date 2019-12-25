Федеральный ретейлер создаст центр моды в Петербурге

Четыре этажа Дома моды планируется преобразовать в настоящее fashion-пространство.

В Доме мод, который находится на Петроградской стороне, появился новый арендодатель. Он планирует обустроить пространства Дома в новом стиле. Об этом сообщил "Коммерсант".

Четыре этажа Дома планируется преобразовать в настоящее fashion-пространство, концепция станет похожей на московский универмаг "Цветной". В Доме разместят шоу-румы, фудкорт и коворкинг.

Третий этаж хотят отдать магазинам, в которых представлены вещи из лимитированных коллекций, например, Nike, Adidas. На четвертом этаже свои коллекции смогут представить российские дизайнеры.

Точные сроки начала преобразований не известны.

Ранее женщина ушла из магазина в неоплаченном тренче за 11 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV