Федеральный ретейлер создаст центр моды в Петербурге

В Доме мод, который находится на Петроградской стороне, появился новый арендодатель. Он планирует обустроить пространства Дома в новом стиле. Об этом сообщил "Коммерсант".
Четыре этажа Дома планируется преобразовать в настоящее fashion-пространство, концепция станет похожей на московский универмаг "Цветной". В Доме разместят шоу-румы, фудкорт и коворкинг.
Третий этаж хотят отдать магазинам, в которых представлены вещи из лимитированных коллекций, например, Nike, Adidas. На четвертом этаже свои коллекции смогут представить российские дизайнеры.
Точные сроки начала преобразований не известны.
Ранее женщина ушла из магазина в неоплаченном тренче за 11 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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