В Петербурге продадут институт, занимающийся проектированием аэропортов

В Петербурге компания работала над проектом реконструкции перрона и мест стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу "Пулково-2".

Акции "Ленаэропроекта" по поручению Росимущества выставили на торги. Предприятие занимается проектированием, строительством и модернизацией аэропортов уже 60 лет. Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома 15 декабря.

На торги выставлен 100% пакет акций в рамках федеральной приватизации на 2020-2022 годы.

"Ленаэропроект" – успешное действующее предприятие с богатым опытом работы и квалифицированным штатом специалистов. Данный лот может быть интересен отраслевым инвесторам, в том числе крупным аэропортным холдингам, для укрупнения своего бизнеса". Григорий Начинкин, руководитель Департамента по приватизации РАД.

Обществу принадлежит 6-этажное офисное здание площадью 5,7 тыс. квадратных метров на набережной Обводного канала, 122Б. В штате числятся 204 сотрудника. Начальная стоимость составляет 855,2 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Ленаэропроект Институт