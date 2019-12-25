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Фаворитовцы заняли призовые места в «Приморской сотке»
Сегодня, 14:41
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Veskathy

Фаворитовцы заняли призовые места в «Приморской сотке»

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Традиционная велогонка прошла в 9 раз.

23 августа в Санкт-Петербурге прошла велогонка "Приморская сотка". Об этом сообщила газета "Выборг".

Групповая велогонка посвящена памяти олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина. В девятых по счету соревнованиях приняли участие лучшие велосипедисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Её традиционным маршрутом были дороги приморской Карелии. Как правило, гонка стартовала в Рощино – в знаменитой Линдуловской роще и финишировала в Приморске.

Спортсмены школы "Фаворит" заняли все призовые места среди юниоров. Первое место занял  Кирилл Зозуля, Алексей Щебелин финишировал вторым, Роман Ермаков занял почетной третье место.

Мужчинам и юношам надо было преодолеть 100 километров, женщинам, девушкам и ветеранам – 46 километров.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе завершается ремонт участка трассы Выборг-Светогорск.

Фото: газета "Выборг"

Теги: велогонка, выборг, фаворит
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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