Фаворитовцы заняли призовые места в «Приморской сотке»

Традиционная велогонка прошла в 9 раз.

23 августа в Санкт-Петербурге прошла велогонка "Приморская сотка". Об этом сообщила газета "Выборг".

Групповая велогонка посвящена памяти олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина. В девятых по счету соревнованиях приняли участие лучшие велосипедисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Её традиционным маршрутом были дороги приморской Карелии. Как правило, гонка стартовала в Рощино – в знаменитой Линдуловской роще и финишировала в Приморске.

Спортсмены школы "Фаворит" заняли все призовые места среди юниоров. Первое место занял Кирилл Зозуля, Алексей Щебелин финишировал вторым, Роман Ермаков занял почетной третье место.

Мужчинам и юношам надо было преодолеть 100 километров, женщинам, девушкам и ветеранам – 46 километров.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе завершается ремонт участка трассы Выборг-Светогорск.

Фото: газета "Выборг"