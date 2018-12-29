Фаворитовцы победили в Первенстве Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике

Участниками первенства стали более 1000 легкоатлетов.

В минувшие субботу и понедельник, 12-14 января 2019 года прошли соревнования по легкой атлетике на первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщается в паблике "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

Площадками для проведения соревнования стали Зимний стадион, стадион "Приморец" и с/к "Легкоатлетический манеж". Участниками первенства стали более 1000 легкоатлетов, в том числе 10 спортсменов спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".

Победителями стали Денис Герасимов в метании диска, Юлия Воронова и Михаил Буторин в метании молота, Илья Ефимов в беге на 2000 метров с препятствиями. Серебро в метании молота у Валерия Малышева, бронза в беге на 1500 метров у Ильи Ефимова.

Бессменными тренерами ребят являются Елена и Алексей Волковы.

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг"