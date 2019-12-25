Фасад палат Кикина будет отреставрирован

На работы выделяется 38,3 млн рублей, они будут завершены к 1 декабря

Фасад одного из старейших памятников гражданской архитектуры - "Палат Кикина" будет отреставрирован. Как следует из документации к закупке, в рамках которой предполагается найти обладающего должной квалификацией исполнителя работ, на этот проект выделяется 38,3 миллиона рублей.

Предполагается, что фасад обретет полностью подобающий ему вид к 1 декабря текущего года.

Название этого здания связано с фамилией его первого владельца - адмиралтейств-соетника А. В. Кикина, который был казнен по приказу Петра Великого. Потом здесь размещалась знаменитая петровская Кунсткамера (до 1727 года).

Затем палаты Кикина неоднократно перестраивали. В годы блокады Ленинграда они сильно пострадали от артиллерийских обстрелов и пожара. Но именно тогда под обрушившейся штукатуркой открылись следы первоначальной обработки фасадов. Это дало возможность приступить к их воссозданию в формах архитектуры эпохи Петра. Проект исполнила архитектор И. Н Бенуа.

В настоящее время здесь размещается музыкальный лицей.

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Фото: Википедия