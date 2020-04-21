Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Могут исчезнуть парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол и другие дешёвые, но необходимые лекарства.

Российские фармацевтические компании могут отказаться от производства слишком дешевых, но жизненно важных лекарств. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на производителей препаратов.

По сведениям издания, компаниям становится невыгодно производить дешёвые лекарства. Причины — падение курса рубля и подорожание импортных веществ из-за пандемии коронавируса.

Отказ фармкомпаний может привести к тому, что с полок аптек исчезнут парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол и другие дешёвые, но необходимые лекарства.

В качестве примера производители приводят парацетамол. Максимальная цена упаковки из 20 таблеток по полграмма - около 10 рублей. Хотя себестоимость продукта равна 16 рублям.

Как пишет "Коммерсантъ", некоторые производители уже остановили выпуск дешёвых препаратов.

Ранее Минздрав сообщил, что в России разработали препарат от коронавируса.