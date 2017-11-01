Фанаты посмеялись над решением киевского "Динамо" удалить русскую версию сайта

Киевское "Динамо" удалило русскую версию сайта. Болельщики из России посмеялись над дискриминационным решением украинцев.

Сегодня, 1 ноября, стало известно о решении администрации киевского "Динамо" отказаться от работы с русскоязычной аудитории. С первого дня ноября у официального сайта спортивного клуба была отключена "русская версия". Всем, кто заходит по прежнему адресу /ru выдает сообщение об ошибке. Посетителям ресурса предлагают воспользоваться украинской или английской версиями сайта. Решение обрубить связь с фанатами в России, но оставить контакт с отсутствующими поклонниками в англязычных странах вызвало разочарование и иронию у российских любителей футбола.

Люди пишут в социальных сетях, что таким образом киевское "Динамо" только ударит по рынку сбыта фанатской продукции в России. Кроме того, сайт клуба недополучит трафик из России. Не обошлось и без политических обвинений и банальных оскорблений в адрес украинцев. Многие назвали решение киевлян "дискриминацией" русскоязычного населения Украины.

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