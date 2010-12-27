Игрок "Зенита" Дриусси признался, что болел за Кавенаги в "Спартаке"

Игрок "Зенита" Себастьян Дриусси назвал своим кумиром экс-спартаковца Фернандо Кавенаги.

Аргентинский легионер "Зенита" Себастьян Дриусси дал неожиданное интервью клубному телевидению. Он рассказал, что в юности некоторое время переживал за московский "Спартак". Точнее - за аргентинского форварда красно-белых Фернандо Кавенаги. Именно этого техничного игрока Себастьян Дриусси назвал одним из своих главных футбольных кумиров.

В детстве моим кумиром был Фернандо Кавенаги. В детстве я смотрел много матчей с его участием. Потом он был моим товарищем в „Ривер Плейт“. Я пытался повторить каждое его движение. Хотел стать его зеркальным отражением. Себастьян Дриусси, "Зенит"

Вторым по значимости спортсменом в своей жизни зенитовец назвал легендарного Фалькао. Впрочем, этот футболист никогда не выступал в России и вряд ли когда-либо приедет сюда. Отметим, что в России Фернандо Кавенаги выступал с 2004 по 2006 годы. Он провел более 50 матчей за московский "Спартак" и отметился 12 забитыми голами.

Фото: ФК "Зенит", официальный сайт