Накануне в Intagram известного актера Орландо Блума появилось неоднозначное видео с тренировки звезды. На кадрах актер качает ягодичные мышцы под чутким руководством своего тренера.
Ролик оценили далеко не все подписчики звезды: кто-то посмеялся над физической формой Блума, сравнив его с Дуэйном Джонсоном, а кого-то смутило поведения тренера, который все время пытался пристроится к актеру сзади и потрогать пятую точку Блума. Но в основном ролик оценили положительно, мол Орландо как всегда великолепен.
Сам актер на комментарии никак не отреагировал.
Видео: Instagram/orlandobloom
Фанаты Орландо Блума высмеяли звезду за тренировку ягодиц
Накануне известный актер Орландо Блум в своем Instagram поделился видео, в котором звезда усердно качает ягодичные мышцы под чутким руководством тренера. Впрочем, ролик оценили далеко не все.
Накануне в Intagram известного актера Орландо Блума появилось неоднозначное видео с тренировки звезды. На кадрах актер качает ягодичные мышцы под чутким руководством своего тренера.