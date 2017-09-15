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Фанаты Орландо Блума высмеяли звезду за тренировку ягодиц

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Накануне известный актер Орландо Блум в своем Instagram поделился видео, в котором звезда усердно качает ягодичные мышцы под чутким руководством тренера. Впрочем, ролик оценили далеко не все.

Накануне в Intagram известного актера Орландо Блума появилось неоднозначное видео с тренировки звезды. На кадрах актер качает ягодичные мышцы под чутким руководством своего тренера.

Ролик оценили далеко не все подписчики звезды: кто-то посмеялся над физической формой Блума, сравнив его с Дуэйном Джонсоном, а кого-то смутило поведения тренера, который все время пытался пристроится к актеру сзади и потрогать пятую точку Блума. Но в основном ролик оценили положительно, мол Орландо как всегда великолепен.

Сам актер на комментарии никак не отреагировал.

Видео: Instagram/orlandobloom

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Категории: Новости шоу-бизнеса

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