Фанатам не понравился "матершинный" YouTube-канал "Зенита"

"Первый блин комом": Трансляция матча со Спартаком не понравилась болельщикам петербургской команды.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" совместно с "Газпром медиа развлекательное телевидение" открыли собственный YouTube-канал. Создатели проекта заявили, что планируют в прямом эфире транслировать матчи команды "сине-бело-голубых", проходящие в рамках РПЛ.

На данный момент по мнению болельщиков инициатив не очень и удалась: после первой онлайн трансляции игры с московским "Спартаком" многих расстроил тот факт, что вместо футбола они были вынуждены постоянно отвлекаться на мат спортсменов. Пользователи попросили авторов отметить, что канал содержит видео 18+.

Что это за канал, для кого?! Почему не написано 18+. Мат-перемат, а ведь Шнуров может и без него обходится (в шоу Голос был в жюри), а вы решили матом школьникам угодить объясняют свое недовольство пользователи

Вот это был эпичнейший флоп, ребята. Подобной провинциальной лажи постеснялся бы даже колхозный канал коней. Стрима даже касаться не буду, это за пределом добра и зла, но звук и лаги — это бомба прокомментировали фанаты

На данный момент судьба канала "Зенита" на платформе неизвестна, так как руководство не прокомментировало мнения зрителей о проведенной трансляции.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"