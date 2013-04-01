Фальков заявил, иностранные студенты смогут в России привиться от коронавируса

Глава Минорнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что, вернувшись в российские вузы, совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса.
По его словам, на учебы смогут вернуться все иностранные студенты, алгоритм их въезда в Россию уже был разработан. Он находится на утверждении.
Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность.
Валерий Фальков, глава Минобрнауки России
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Видео: YouTube / Россия 24
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