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Фальков заявил, иностранные студенты смогут в России привиться от коронавируса

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Алгоритм въезда иностранных студентов в страну уже разработан.

Глава Минорнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что, вернувшись в российские вузы, совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса.

По его словам, на учебы смогут вернуться все иностранные студенты, алгоритм их въезда в Россию уже был разработан. Он находится на утверждении.

Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность. 

Валерий Фальков, глава Минобрнауки России

Ранее мы писали, что "Победа" запускает новый регулярный рейс Петербург-Тюмень. 

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: валерий фальков, въезд в россию иностранных студентов, иностранные студенты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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