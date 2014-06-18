"Победа" запускает новый регулярный рейс Петербург-Тюмень

Полеты начнутся с 1 октября и будут выполняться пять раз в неделю.

В пятницу, 20 августа, на официальном сайте авиакомпании "Победа" открылась продажа билетов на регулярные рейсы по новому направлению Санкт-Петербург – Тюмень. Направление станет 26-м городом маршрутной сети "Победы" из петербургского аэропорта "Пулково", отметили в пресс-службе компании.

Полёты начнутся 1 октября 2021 года и будут выполняться пять раз в неделю. Помимо этого напоминается, что в лоукостере "Победа" клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелёта, выбирая только необходимые лично ему услуги.

Ранее мы писали, что гендиректор "Победы" выступил против господдержки авиакомпаний.

Фото: Piter.tv