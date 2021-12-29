Фальков: порядка 70% российских студентов обучаются в очном или смешанном формате

Глава министерства образования и науки России Валерий Фальков заявил о том, что порядка 80% отечественных студентов обучаются в очном или смешанном формате в вузах. Еще порядка 20% - находятся на дистанционном обучении. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции в центре ТАСС.
Ничто не заменит очное обучение. Сегодня, несмотря на все сложности, а ситуация настолько неоднородная в разных субъектах - 80% университетов осуществляют деятельность в очном или смешанном формате - то есть это когда часть очно, часть удаленно.
Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ
Сессия в петербургских вузах может пройти дистанционно.
Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС
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