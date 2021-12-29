Фальков: порядка 70% российских студентов обучаются в очном или смешанном формате

В Минобрнауки оценили порядок обучения в вузах.

Глава министерства образования и науки России Валерий Фальков заявил о том, что порядка 80% отечественных студентов обучаются в очном или смешанном формате в вузах. Еще порядка 20% - находятся на дистанционном обучении. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции в центре ТАСС.

Ничто не заменит очное обучение. Сегодня, несмотря на все сложности, а ситуация настолько неоднородная в разных субъектах - 80% университетов осуществляют деятельность в очном или смешанном формате - то есть это когда часть очно, часть удаленно. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Сессия в петербургских вузах может пройти дистанционно.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

