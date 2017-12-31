Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
В Калининском районе африканец предложил сотрудникам "Сбербанка" фальшивые доллары
Сегодня, 15:12
1
lesjasap
561

В Калининском районе африканец предложил сотрудникам "Сбербанка" фальшивые доллары

0
 
 

Иностранец попытался обменять поддельные американские деньги на настоящие рубли.

В Калининском районе гражданин Анголы пытался обменять в банке фальшивые доллары США. Получить за настоящую валюту мужчина хотел рубли. 
 
Как стало известно, в отделение“Сбербанка” пришел иностранец, который хотел обменять 50-ти долларовую банкноту. Менеджер по обслуживанию клиентов заметил несоответствие купюры с оригинальными деньгами.  
 
Представители пресс-службы организации отметили, что их сотрудники действовали по четкой инструкции. После обнаружения подделки, они вызвали полицию. Однако, мошеннику удалось скрыться от оперативников.
 
Известно, что злоумышленнику 26 лет. Он временно зарегистрирован в общежитии от Михайловской военной артиллерийской академии.
Теги: ангола , африка , калининский район , проспект непокоренных , сбербанк , фальшивые доллары
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

    Сегодня 16:08

    на что он интересно рассчитывал, совершая подобные действия? в банке купюры проверяют всегда и фальшивки на раз два выявляют. Если он не знал это одно, от фальшивок никто не застрахован, а если знал - лох полный. Скоро попадется и все объяснит правоохранительным органам.

    0

Новости на эту тему

Загрузка...
5