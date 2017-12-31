В Калининском районе африканец предложил сотрудникам "Сбербанка" фальшивые доллары

Иностранец попытался обменять поддельные американские деньги на настоящие рубли.

В Калининском районе гражданин Анголы пытался обменять в банке фальшивые доллары США. Получить за настоящую валюту мужчина хотел рубли.

Как стало известно, в отделение“Сбербанка” пришел иностранец, который хотел обменять 50-ти долларовую банкноту. Менеджер по обслуживанию клиентов заметил несоответствие купюры с оригинальными деньгами.

Представители пресс-службы организации отметили, что их сотрудники действовали по четкой инструкции. После обнаружения подделки, они вызвали полицию. Однако, мошеннику удалось скрыться от оперативников.

Известно, что злоумышленнику 26 лет. Он временно зарегистрирован в общежитии от Михайловской военной артиллерийской академии.