Огонь повредил три машины.

Факельное горение на газовой подстанции на юго-западе Москвы ликвидировали. Об этом сообщили региональные представители пресс-службы экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что пламя повредило расположенные поблизости автомобили. Пострадали три транспортных средства. Сейчас специалисты устанавливают точную площадь возгорания. Предварительно - речь идет о 75 квадратных метрах. Данных о человеческих жертвах или раненых нет.

Напомним, что пожар на столичной газовой подстанции начался в 11:40 по московскому времени. Пожарная бригада выехала по адресу улица Грина, доме 1, корпусе 8. После этого на подстанции сразу же отключили подачу газа. В региональном ГИБДД объяснили журналистам, что воспламенение произошла на пересечении Грина с Новобутовской улицей. Сейчас на территории работают оперативные ведомства. Инспекторы обеспечивают безопасное движение по участку дороги.

Во Всеволожском районе пожарные тушили дом полтора часа.

Фото и видео: