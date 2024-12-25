Факелы Ростральных колонн зажгли на Новый год в Петербурге

Помимо этого, Дворцовый и Троицкий мосты украсило специальное освещение.

В преддверии Нового года, 31 декабря, ровно за пять минут до полуночи, зажглись факелы Ростральных колонн. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Петербурга.

Факелы горели до 00:20 1 января. Помимо этого, Дворцовый и Троицкий мосты украсило специальное освещение. Их пролёты засверкали ярким зелёным светом, а опоры мостов приобрели глубокий красный оттенок.

Новогодняя иллюминация завершится в четверг, 2 января, в 23:59. Проект освещения мостов создали и воплотили в жизнь специалисты "Ленсвета" вместе с коллегами из Ассоциации "Невский свет".

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"