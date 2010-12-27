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Facebook выпустит цифровой гид по Петербургу
Сегодня, 14:12
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Rybka123

Facebook выпустит цифровой гид по Петербургу

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Ранее компания уже разработала виртуальные путеводители по Бордо, Лейпцигу, Лиссабону и Осло.

Piter.TV стало известно о необычном подарке для туристов от Facebook.

В скором времени компания выпустит цифровой гид по Петербургу, основанный на рекомендациях из групп социальной сети. Помимо "классических" достопримечательностей и музеев, в него войдут кофейни и городские креативные кластеры.

Гид позже будет доступен по этой ссылке. Презентация проекта сейчас проходит в Северной столице. В ней принимает участие руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенный. 

Ранее в компании уже разработали виртуальные путеводители по Бордо, Лейпцигу, Лиссабону и Осло.

В Facebook мы делимся идеями и открываем для себя новые вещи - это также относится к городу, в котором мы живем. 
- говорится в описании одного из гидов. 

Например, гид Лиссабона компания создала, основываясь на истории реальных людей, увлеченных искусством, спортом, едой, инновациями и районами города, в которых они проживают.

Фото: @creativemorningsspb / Instagram 

Теги: facebook, гид по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости России,

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