Facebook выпустит цифровой гид по Петербургу

Ранее компания уже разработала виртуальные путеводители по Бордо, Лейпцигу, Лиссабону и Осло.

Piter.TV стало известно о необычном подарке для туристов от Facebook.

В скором времени компания выпустит цифровой гид по Петербургу, основанный на рекомендациях из групп социальной сети. Помимо "классических" достопримечательностей и музеев, в него войдут кофейни и городские креативные кластеры.

Гид позже будет доступен по этой ссылке. Презентация проекта сейчас проходит в Северной столице. В ней принимает участие руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенный.

Ранее в компании уже разработали виртуальные путеводители по Бордо, Лейпцигу, Лиссабону и Осло.

В Facebook мы делимся идеями и открываем для себя новые вещи - это также относится к городу, в котором мы живем.

- говорится в описании одного из гидов.

Например, гид Лиссабона компания создала, основываясь на истории реальных людей, увлеченных искусством, спортом, едой, инновациями и районами города, в которых они проживают.

Фото: @creativemorningsspb / Instagram