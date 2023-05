FX Networks опубликовала новый трейлер сериала "Медведь"

Премьера сезона запланирована на 22 июня 2023 года.

Телеканал FX представил полноценный трейлер второго сезона сериала "Медведь" (The Bear). Официальная премьера продолжения проекта запланирована в июне 2023 года на американском стриминговом сервисе Hulu. Основная роль досталась актеру Джереми Аллену Уайту, который в этом году забрал "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль благодаря "Медведю". В новых историях по сюжету его персонажу придется вместе с су-шефом Сидни Адаму (Айо Эдебири) и управляющим Ричардом Джеримовичем (Эбон Мосс-Бакрак) создать из закусочной The Original Beef of Chicagoland в первоклассное ресторанное заведение. Вместе с заведением каждый из героев проходит собственную трансформацию личности. Во втором сезоне зрителей ждет еще десять эпизодов сериала. Известно, что в проекте появятся Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Молли Гордон ("По волчьим законам").

Фото и видео: YouTube / FX Networks