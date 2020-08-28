  1. Главная
FT: США предоставят Украине новые разведданные для ударов по России
Financial Times сообщил о сомнениях в Вашингтоне по поводу эффективности ракет Tomahawk против ВС РФ.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе предоставит Вооруженным силам Украины новые разведывательные данные для нанесения ударов дальнобойным оружием и беспилотными летательными аппаратами по российской территории. Такой комментарий сделали иностранные журналисты из издания Financial Times (FT). По информации от западного СМИ, некоторые советники лидера Белого дом а все еще не убеждены в том, что крылатые ракеты Tomahawk существенно изменят баланс сил на поле боя между Москвой и Киевом. Источники газеты сообщили авторам статьи о том, что сейчас Пентагон оказывает разведывательную поддержку ВСУ. Новые удары могут быть связаны с объектами энергетической инфраструктуры нашего государства.

Не думаю, что ограниченное количество Tomahawk или спорадические удары вглубь России изменят мнение Путина.

один из американских должностных лиц в интервью для FT

