ФСИН рассказало попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

В Астраханской области сотрудники ФСИН предотвратили провокацию, которую пытались устроить арестанты. Происшествие произошло в следственном изоляторе №2 в Наримановском районе, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что вновь прибывшие арестанты попытались пронести на территорию СИЗО запрещенные предметы и вещества. Их изъяли во время осмотра.
В ответ на действия сотрудников ФСИН заключенные начали критиковать режим содержания и в протест подожгли простыни. Крупной потасовки удалось избежать, в результате никто не пострадал.
Видео: YouTube /
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