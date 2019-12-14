ФСИН рассказало попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

Сотрудники нашли у арестантов запрещенные предметы.

В Астраханской области сотрудники ФСИН предотвратили провокацию, которую пытались устроить арестанты. Происшествие произошло в следственном изоляторе №2 в Наримановском районе, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что вновь прибывшие арестанты попытались пронести на территорию СИЗО запрещенные предметы и вещества. Их изъяли во время осмотра.

В ответ на действия сотрудников ФСИН заключенные начали критиковать режим содержания и в протест подожгли простыни. Крупной потасовки удалось избежать, в результате никто не пострадал.

Видео: YouTube /