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ФСИН рассказало попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

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Сотрудники нашли у арестантов запрещенные предметы.

В Астраханской области сотрудники ФСИН предотвратили провокацию, которую пытались устроить арестанты. Происшествие произошло в следственном изоляторе №2 в Наримановском районе, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что вновь прибывшие арестанты попытались пронести на территорию СИЗО запрещенные предметы и вещества. Их изъяли во время осмотра.

В ответ на действия сотрудников ФСИН заключенные начали критиковать режим содержания и в протест подожгли простыни. Крупной потасовки удалось избежать, в результате никто не пострадал.

Видео: YouTube / 

Теги: сизо, фсин
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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