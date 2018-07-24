Беременных женщин предложили не заключать под стражу

Особые условия могут также коснуться нескольких категорий заключенных.

ФСИН совместно с СПЧ предложили запретить заключать под стражу беременных женщин, а также женщин c малолетними детьми и инвалидов I и II групп, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Однако это не будет распространяться на обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Предложение было разработано по поручению Владимира Путина в целях улучшения условий содержания обвиняемых. ФСИН также предлагает убрать меру пресечения в виде заключения под стражу для тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности. Это касается преступлений отдельных категорий для которых предусмотрено лишение свободы до 5 лет. Для данной категории ФСИН предлагает использовать иные меры пресечения.

Кроме того Федеральная служба исполнения наказаний и Совет по развитию гражданского общества и правам человека предложили ввести принудительную высылку из России, как новый вид уголовного наказания.

Видео: YouTube / Тюремный портал России