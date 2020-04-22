ФСБ задержало юного тюменца за подготовку массового убийства в одном из учебных заведений. Об этом рассказали в центре общественных связей федеральной службы безопасности.
У подростка изъяли гладкоствольное охотничье ружье и патроны. Также при себе у него были два ножа, аммиачная селитра и средства связи. Сотрудники нашли у него интернет-инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств.
19-летний подозреваемый сам подтвердил, что собирался совершить преступление. Возбуждено уголовное дело, подростку скоро изберут меру пресечения.
Ранее ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске.
Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации
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