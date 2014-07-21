ФСБ задержала за госизмену москвича, работавшего на спецслужбу страны НАТО

Российские силовые структуры задержали по подозрению в государственной измене (по статье 275 УК РФ) 37-летнего жителя Москвы. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. В надзорном ведомстве уверены, что мужчина собирал анкетные данные об оппозиционно настроенных гражданах. Эту задачу он выполнял для одной из спецслужб страны-члена Североатлантического военного альянса. В дальнейшем полученные данные противники могли использовать для дальнейшего склонения людей из списка к конфиденциальному сотрудничеству.

Пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене. Установлено, что россиянин инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО. ЦОС ФСБ России

По месту проживания задержанного оперативники проведены обыски.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России