ФСБ задержала студента за подготовку убийства студентов техникума в Московской области

По версии следствия, студент конфликтовал с соседями по общежитию, студентами и преподавателями с 2018 года.

Сотрудники ФСБ при совместной операции с МВД задержали студента, который готовил убийство одногруппников и преподавателей. Учащийся филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума искал оружие, чем привлек внимание органов.

По версии следствия, студент конфликтовал с соседями по общежитию, студентами и преподавателями с 2018 года. После очередного конфликта юноша решил их убить. По информации РБК, при задержании у подозреваемого обнаружили пистолет, похожий на пистолет Макарова. Кроме того, студент искал боеприпасы и взрывчатку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "подготовка к преступлению" и "убийство двух и более лиц".

Напомним, 17 октября 2018 года студент открыл огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу на территории Керченского политехнического колледжа. 18-летний Владислав Росляков пошел на преступление из-за унижений со стороны других учащихся. В результате нападения погибли 22 человека.

Видео: Следственный комитет РФ