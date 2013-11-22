ФСБ задержала прокурора Сызрани по подозрению в получении 3 млн рублей

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Представители УФСБ задержали прокурора Сызрани Вадима Федорина по подозрению в получении 3 млн рублей. Об этом накануне сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он отметил, что по его информации, за эти деньги прокурор обещал помощь при расследовании уголовного дела.

В пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области отметили, что в отношении Федорина возбуждено уголовное дело по 290-й статье УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). В пресс-службе уточнили, что деньги подозреваемому хотел передать посредник. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в СК.

На сайте администрации Сызрани сообщается, что Федорин был назначен на пост прокурора города 3 августа 2020 года.

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