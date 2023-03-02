Подозреваемые дали признательные показания.

Российские силовики задержали двух иностранных наемников из Колумбии по подозрению в участии в региональном конфликте на стороне армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что речь идет о Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере. Во время обысков у злоумышленников оперативники нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также украинскую военную форму с символикой национального батальона. В отношении зарубежных представителей ведется уголовное дело.

Напомним, что министр по иностранным делам Колумбии Луис Хильберто Мурильо говорил о том, что власти латиноамериканской страны хотят, чтобы "эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наемников, не тренировались, не финансировались, не создавались". Дипломат указал общественности на случаи, когда соотечественники, оказавшиеся в "горячей точке" хотят вернуться, однако они не могут этого сделать, так как должны выполнить контракт. Пр этом у национального правительства нет достаточных инструментов для того, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают их граждане.

В Москве пресекли деятельность по поставке спецсредств для получения данных.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / РИА Новости