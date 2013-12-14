В Москве пресекли деятельность по поставке спецсредств для получения данных

Отмечается, что подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа устройств, ограниченных к обороту в РФ.

В Москве пресекли деятельность по поставке из-за рубежа спецсредств для получения данных. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

Сотрудниками силового ведомства был задержан продавец ,который занимался незаконным оборотом специальных технических средств. Отмечается, что подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа устройств, ограниченных к обороту в РФ. Он собирался их сбыть через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров.

Всего правоохранители изъяли более трех тысяч спецсредств для получения данных. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД России