В Ингушетии предотвратили серию терактов

Силовики поймали шестерых подозреваемых.

Российские силовики предотвратили серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов на территории Ингушетии. Соответствующей информацией поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты пояснили, что оперативниками были задержаны шесть местных жителей. Мероприятия проводились в городе Назрань и селе Кантышево. Фигуранты уголовного дела пытались совершить диверсии в регионе. В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

Там выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. ЦОС ФСБ РФ

По местам жительства преступников сотрудниками ФСБ обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, а также электронные носители информации. В последних находились наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, профильные инструкции.

Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских.

Фото и видео: ЦОС УФСБ России