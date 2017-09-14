ФСБ выяснили, кто стоит за анонимными звонками о заложенных бомбах

Спецслужбам удалось установить, кто стоит за анонимными звонками, вызвавшими массовые эвакуации в городах России. О розыске подозреваемых объявят в ближайшее время.

Сотрудники Федеральной службы безопасности установили источник звонков о заложенных бомбах в городах России. В ближайшее время правоохранители объявят о розыске подозреваемых, рассказал близкий к делу источник РБК. Будут разыскивать людей, причастных к телефонному терроризму. Эти данные журналистам подтвердили и в другом источнике.

Пока не объявляют, кто подозревается в организации массовых сообщений о взрывных устройствах в учебных заведениях, торговых комплексах и других общественных местах. Также пока не известно, гражданами какого государства являются подозреваемые.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что к звонкам имеют отношения связанные с "Исламским государством" (запрещенная в РФ организация) лица. В ФСБ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.