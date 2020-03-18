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ФСБ разоблачила десять подпольных оружейных мастерских

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Задержанные восстанавливали боевое гражданское оружие и изготавливали боеприпасы.

ФСБ разоблачила десять подпольных оружейных мастерских. Силовики изъяли свыше 190 стволов и семи килограмм взрывчатки в разных регионах РФ. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.

Пресечена преступная деятельность в Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев. А также в Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей.

Задержанные восстанавливали боевое гражданское оружие и изготавливали боеприпасы.

Ранее в Москве задержали около 50 протестующих против политических репрессий.

Видео: YouTube / NewSoldat

Теги: оружие, терроризм, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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