Задержанные восстанавливали боевое гражданское оружие и изготавливали боеприпасы.

ФСБ разоблачила десять подпольных оружейных мастерских. Силовики изъяли свыше 190 стволов и семи килограмм взрывчатки в разных регионах РФ. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.

Пресечена преступная деятельность в Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев. А также в Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей.

Задержанные восстанавливали боевое гражданское оружие и изготавливали боеприпасы.

Ранее в Москве задержали около 50 протестующих против политических репрессий.

Видео: YouTube / NewSoldat