ФСБ проводит обыски в петербургском Доме молодежи

Сотрудники правоохранительных органов интересуются контрактами, заключенными с компанией "Танос".

В Доме молодежи сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом 24 июля сообщает издание "Фонтанка".

Сотрудники правоохранительных органов интересуются контрактами, заключенными с компанией "Танос". Фирма была зарегистрирована в 2016 году в поселке Новый Свет Гатчинского района. С момента основания она получала подряды от ГГУП "МИНЕРАЛ", подведомственного комитету по природопользованию. В 2016 году эта компания выиграла 9 тендеров комитета по молодежной политике на сумму 20 миллионов рублей. Практически в каждом мероприятии участвовала бывшая помощница Вадима Тюльпанова - Эльвира Реутская. Напомним, экс-сенатор погиб 4 апреля прошлого года. Когда в 2017 году субподрядчик начал самостоятельно выигрывать контракты от комитета по молодежной политике, Реутская возглавила Дом молодежи.

ФСБ заинтересовала компания "Танос", последовательно получавшая поручения от комитета. Сотрудники органов обратили внимание на контракт стоимостью 13,5 миллионов рублей. Дом молодежи просил деньги на изучение мнения около 13 тысяч молодых петербуржцев. ФСБ показался сосмнительным тот факт, что компания-подрядчик комитета заказала похожее исследование у ВШЭ, однако стоило оно гораздо дешевле – 750 тысяч рублей.

Руководитель Дома молодежи, Эльвира Реутская, от комментариев пока отказывается.

Фото: pixabay.com