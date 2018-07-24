В Петербурге почтили память экс-председателя ЗакСа Вадима Тюльпанова

Вадим Тюльпанов умер на 53-м году жизни четыре года назад, 4 апреля 2017 года.

В воскресенье, 4 апреля, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров почтил память экс-главы комитета по регламенту организации парламентской деятельности Совфеда РФ Вадима Тюльпанова, передаёт пресс-служба ЗакСа Петербурга.

В память о Тюльпанове отслужили панихиду, а также провели церемонию возложения цветов к памятнику бывшего председателя Законодательного собрания Петербурга третьего и четвёртого созывов на Новодевичьем кладбище.

По словам Макарова, Тюльпанов внёс неоценимый вклад в развитие города, принимая правильные и детально выверенные решения на благо петербуржцев.

Петербуржцы чувствовали это и относились к нему с глубочайшим уважением и доверием. Недаром они четырежды избирали его депутатом Законодательного Собрания. заявил Макаров.

Вадим Тюльпанов умер на 53-м году жизни четыре года назад, 4 апреля 2017 года, в спортивном комплексе "Оазис". Известно, что он ударился головой и упал, получив перелом основания черепа. Однако установлено, что смерть Тюльпанова наступила от острой сердечной недостаточности.

Напомним, что в Петербурге скончался экс-депутат ЗакСа Владимир Гольман.

Фото: assembly.spb.ru