В Петербурге скончался экс-депутат ЗакСа Владимир Гольман

Гольман избирался в городской парламент I, II, III и IV созывов.

В Петербурге не стало одного из старейших депутатов Законодательного Собрания Владимира Гольмана, ему было 87 лет. Об утрате сообщил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров 31 марта.

Гольман избирался в городской парламент I, II, III и IV созывов (с 1994 по 2011 год) и был одним из основателей петербургского ЗакСа: подпись Гольмана стоит на договоре об образовании Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Кроме того, депутат носил звание Заслуженного строителя РФ.

Владимир Михайлович был удивительно светлым человеком – личностью огромного масштаба. Он по праву пользовался громадным авторитетом и уважением коллег, доверием и поддержкой избирателей. При его личном участии были приняты законы, во многом определившие развитие Санкт-Петербурга. Вячеслав Макаров

Ранее Уставной суд признал, что в Петербурге дискриминируют бездомных.

Фото: spbgasu.ru