Танос стал самым популярным кинозлодеем всех времен

В тройку лидеров также вошли Дарт Вейдер и Джокер.

Названы самые популярные кинозлодеи всех времен. Первое место занял Танос в исполнении Джоша Бролина из "Мстителей: Финал". Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные портала TopCasinoBonus.

Второе место досталось Дарту Вейдеру из четвертой части "Звездных войн", которого сыграл Дэвид Проуз. Тройку лидеров замкнул Джокер из фильма "Темный рыцарь" в исполнении Хита Леджера.

В первую десятку самых популярных кинозлодеев всех времен также попали Волан-де-Морт ("Гарри Поттер"), Кайло Рен ("Звездные войны"), Ганнибал Лектер ("Молчание Ягнят"), Терминатор, Император Палпатин ("Звездные войны"), Чужой и лорд Фаркуад ("Шрек").

Рейтинг составлялся на основе отзывов критиков, опубликованных на сервисе RottenTomatoes, а также на поисковых запросах пользователей в Google и количестве просмотров страниц героев в "Википедии".

В мае прошлого года издание The Independent составило список из 35 главных злодеев из самых популярных сериалов. Лидирующую позицию заняла Серсея Ланнистер из "Игры престолов". Второе место досталось офицеру из женской тюрьмы Ларкхолл Джиму Феннеру из британского сериала "Плохие девочки". Тройку лидеров замыкает Гай Балтар из шоу "Звездный крейсер Галактика".

Видео: Youtube/ Sky Avenger