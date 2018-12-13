Названы лучшие злодеи из самых популярных сериалов

Рейтинг возглавила Серсея Ланнистер из "Игры престолов".

Специалисты составили рейтинг лучших злодеев из самых популярных сериалов. Список возглавила Серсея Ланнистер из "Игры престолов". Появление этой женщины в кадре ставит под угрозу жизнь всех, кто присутствует в том или ином эпизоде. Об этом сообщает The Independent.

Второе место досталось офицеру из женской тюрьмы Ларкхолл Джиму Феннеру из британского сериала "Плохие девочки". Тройку лидеров замыкает Гай Балтар из шоу "Звездный крейсер Галактика". Этот герой хотел предать все человечество ради спасения своей жизни.

В рейтинг также вошли Густаво Фринга из сериала "Во все тяжкие", Даг Джуди из "Бруклин 9-9", Эл Сверенджен из "Дедвуд" и другие.

Ранее создатели "Игры престолов" объяснили, откуда в кадре оказался бумажный стаканчик с латте.

Видео: YouTube