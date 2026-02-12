ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии

Силовики задержали подозреваемого.

Российские правоохранительные органы и силовые структуры предотвратили теракт на территории Удмуртии. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что ранее судимый гражданин страны 1968 года рождения намеревался устроить вооруженное нападение на местное отделение полиции. В поле зрения злоумышленник попадал за преступления террористического и экстремистского характера. На этот раз мужчина купил компоненты для изготовления средств поражения. Он планировал использовать опасные предметы для атаки на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский".

Пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов МВД России. В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской республики задержан.... ЦОС ФСБ РФ

В ходе обысков оперативники нашли и обезвредили в гараже подозреваемого фигуранта расследования изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), а также средства поражения, предназначенные для совершения теракта. В отношении россиянина ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о приготовлению к совершению террористического акта, а также нелегальном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России