ФСБ по Петербургу задержала мигранта-"оборотня": мужчина второй раз пытался проникнуть в Россию под новой фамилией

Пограничная служба не разрешила въезд в Россию мигранту с поддельным паспортом.

Гражданин Таджикистана пойман в Петербурге при незаконном пересечении границы. Известно, что мужчина пытался проникнуть в Россию с поддельным паспортом. Ранее преступника уже выдворяли за пределы страны, но теперь он рассчитывал прорваться в Северную столицу под чужим именем. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

План злоумышленника разрушился из-за бдительности представителей госбезопасности. Они остановили подозрительного иностранца при въезде в государство. Сотрудники ФСБ установили, что задержанный оказался 22-летним мигрантом из Средней Азии. Его личность уже фигурировала в среде оперативников: Сабзалиев был изгнан с территории России. Теперь он пытался вернуться под фамилией Файзалиев.

Представители закона сообщили коллегам о незаконном проникновении их гражданина в Россию. У себя на Родине он также купил себе ненастоящие документы, за что может быть привлечен к ответственности.

