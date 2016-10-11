ФСБ опубликовало видео с задержанием членов "Артподготовки"

ФСБ поделилось видео с задержанием членов запрещенного движения "Артподготовка".

Представители ФСБ опубликовали видео с моментом задержание активистов из запрещенного в России движения “Артподготовка”. Известно, что силовики брали штурмом две квартиры. Одна из них расположена на первом этаже жилого дома, вторая - вскрыта при помощи лома и кувалды из окна захваченного помещения. Адрес, по которому проводилась операция, не сообщается.

В квартирах обнаружены знаки с символикой “Артподготовки”, а также детали для изготовления взрывных устройств, ножи, пистолет и другие подозрительные инструменты. На видео задержанные участники движения поясняют, что планировали совершить “революционные” действия по отношению к действующей власти.

По сообщениям спецслужб, в общей численности было арестовано 14 человек, Лидер движения Вячеслав Мальцев арестован заочно. В настоящее время сообщается, что мужчина находится за пределами России.

Видео: YouTube/ Канал POKLONKA