Лидер "Артподготовки" по Санкт-Петербургу задержан в доме в Гатчине

Активиста движения №Артподготовка" задержали в Гатчине за участие в акции Навального.

Координатор запрещенного в России движения “Артподготовка” по Петербургу задержан правоохранительными органами. Мужчину обвиняют в участии в массовых протестах в центре Северной столицы, которые были организованы Алексеем Навальным. В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции.

Как стало известно, лидер движения по региону пойман днем 14 декабря, когда он выходил из своего дома в Гатчине. Об этом сообщили его сторонники.

Отметим, что за преступление, в котором обвиняют петербуржца, предусмотрен арест до десяти суток. Ранее мужчину уже задерживали за проведение митинга “Свободное шествие” в апреле 2017 года.