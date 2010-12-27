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Лидер "Артподготовки" по Санкт-Петербургу задержан в доме в Гатчине
Сегодня, 8:45
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lesjasap
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Лидер "Артподготовки" по Санкт-Петербургу задержан в доме в Гатчине

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Активиста движения №Артподготовка" задержали в Гатчине за участие в акции Навального.

Координатор запрещенного в России движения “Артподготовка” по Петербургу задержан правоохранительными органами. Мужчину обвиняют в участии в массовых протестах в центре Северной столицы, которые были организованы Алексеем Навальным. В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции. 
 
Как стало известно, лидер движения по региону пойман днем 14 декабря, когда он выходил из своего дома в Гатчине. Об этом сообщили его сторонники. 
 
Отметим, что за преступление, в котором обвиняют петербуржца, предусмотрен арест до десяти суток. Ранее мужчину уже задерживали за проведение митинга “Свободное шествие” в апреле 2017 года.
Теги: арест , артподготовка , задержание , лидер , навальный , свободное шествие
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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