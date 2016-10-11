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У Смольного полиция задержала у Смольного еще двоих: "танкиста" в каске и босого мужчину
Сегодня, 13:12
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lesjasap
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У Смольного полиция задержала у Смольного еще двоих: "танкиста" в каске и босого мужчину

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Подозрительные граждане начинают прибывать к Смольному собору.

Стало известно о еще двух задержанных правоохранительными органами около Смольного. На площади Пролетарской диктатуры полицию привлекли внимание мужчина, разгуливающий в каске танкиста по городу и босой турист. 
 
“Танкист” также был одет в марлевую повязку. После разговора по душам представители закона не рискнули отпустить его восвояси. А вот речь босого туриста показалась полицейским убедительной и мужчину опустили. Предварительно его попросили обуться. 
 
По сообщениям оперативников, в близлежащих кафе также находится ряд подозрительных человек, которые могут быть причастны к “революционерам” из запрещенного в России движения “Артподготовка”. За ними установлено наблюдение.
Теги: артподготовка , запрещенное движение , революция , смольный
Категории: Новости СПб

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