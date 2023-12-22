По его словам, оппозиция была намерена заявить о якобы махинациях нынешних властей на выборах.

Экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин поблагодарил коллег из России за предупреждение о революции. Об это он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Вулина, перед выборами, которые прошли в Сербии 17 декабря 2023 года, оппозиция была намерена заявить о якобы махинациях нынешних властей на голосовании. Он подчеркнул, что протестующие собирались ворваться в избирательную комиссию республики и призвать к блокаде трасс по всей Сербии.

Сила нашей победы их охладила и сбила с толку. Они думали отказаться от своих планов. Но те, от кого они получают деньги – иностранные спецслужбы, – так не считали. Они не могли бездействовать. Александр Вулин, экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии

Вулин напомнил о нападении на городскую скупщину и попытке начать "цветную революцию". Однако он отметил, что благодаря оповещению российских служб безопасности сербские власти смогли предотвратить угрозу массовых беспорядков.

Ранее мы сообщали, что президент Сербии поручит усилить меры безопасности после теракта в России.

Видео: Telegram / РИА Новости